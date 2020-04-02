Совфед одобрил дистанционную продажу рецептурных лекарств на время ЧС
Совет Федерации одобрил законопроект об онлайн-продаже лекарств, в том числе и рецептурных препаратов. Как отмечает РИА Новости, согласно документу, кабмин сможет разрешать дистанционную продажу рецептурными препаратами, но только во время ЧС и эпидемий. Отметим, что этот пункт закона будет действовать до конца 2020 года. При этом, нововведение не касается, в частности, психотропных и наркотических препаратов, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Авторы законопроекта уверены, что этот законопроект позволит людям с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам получать необходимые лекарства, не покидая своих квартир.
Ранее НСН писала, что спикер Совета Федерации сообщила, что власти приняли решение о возможности производства медицинских масок без лицензии. Для пошива таких масок достаточно будет просто направить запрос на разрешение, уточнила спикер верхней палаты.
По словам Матвиенко, сенаторы должны будут обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.
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