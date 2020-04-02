Совфед одобрил дистанционную продажу рецептурных лекарств на время ЧС

Совет Федерации одобрил законопроект об онлайн-продаже лекарств, в том числе и рецептурных препаратов. Как отмечает РИА Новости, согласно документу, кабмин сможет разрешать дистанционную продажу рецептурными препаратами, но только во время ЧС и эпидемий. Отметим, что этот пункт закона будет действовать до конца 2020 года. При этом, нововведение не касается, в частности, психотропных и наркотических препаратов, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Авторы законопроекта уверены, что этот законопроект позволит людям с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам получать необходимые лекарства, не покидая своих квартир.