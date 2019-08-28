«Прорыв гнойника». В «Лиге защиты врачей» объяснили массовое увольнение хирургов

«Мы видим общую проблему. Проблема оплаты труда обсуждается постоянно. Все руководители учреждений стараются отчитываться о выполнении тех самых майских указов — о повышении заработной платы. Вплоть до Минздрава, который тоже неоднократно отчитывался, что все указы выполнены. На самом деле в большинстве случае в это фикция. Система оплаты труда в здравоохранении, которая основана на так называемых контрактах и стимулирующих выплатах, привела к тому, что передовые врачи как правило не получают нормальной зарплаты. Деньги уходят на руководство клиник, на их ближнее окружение. И чтобы хоть как-то выживать, врачам приходится брать больше совместительства. Иногда это две ставки и выше. И действительно, дефицит врачей связан именно с низкими зарплатами. Ситуация достигла критического уровня, и сейчас произошёл прорыв гнойника, который накапливался все эти годы. Поэтому осуждать врачей, которые уходят с работы потому, что просто не могут жить в таких условиях, неправильно», — заявил Гальперин.

Помимо проблемы оплаты труда врачей, по мнению собеседника НСН, сыграла роль и политика оптимизации штатов, пагубно повлиявшая на состояние сферы здравоохранения.

«И, в конце концов, это также следствие той самой неумной оптимизации, когда мы просто повторили глупость 70-х годов, когда висели на улицах плакаты “Экономика должна быть экономной”. Мы пытаемся экономить на здравоохранении и фактически на здоровье наших сограждан. Это привело к таким печальным событиям, что даже мы были вынуждены признать провал в здравоохранении», — напомнил Гальперин недавнее высказывание о состоянии медицины в России президента.