«Прорыв гнойника». В «Лиге защиты врачей» объяснили массовое увольнение хирургов
Глава общественной организации объяснил НСН, что нехватка кадров в медицине — прямое следствие низких зарплат врачей.
Основной причиной массового увольнения врачей из городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле стал кадровый дефицит. Об этом телеканалу «360» рассказал завотделением хирургии учреждения Юрий Изотеев. По его словам, нагрузка на медиков начала расти ещё два года назад, однако нынешнюю ситуацию спровоцировал уход врачей из Демидовской больницы — пациентов перераспределили между двумя другими больницами, и нагрузка на медиков достигла предела. Вопрос заработной платы, по мнению Изотеева, не играл в истории с уходом врачей решающей роли.
Дефицит врачей по всей стране, а не только в отдельно взятой больнице, является прямым следствием низкой оплаты труда, рассказал в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Повышение зарплат, по его словам, врачи видят только в отчётах руководства, в реальности же для достойного заработка приходится набирать работы сверх нормы. Кто не выдерживает — уходит, увеличивая тем самым нехватку медперсонала.
«Мы видим общую проблему. Проблема оплаты труда обсуждается постоянно. Все руководители учреждений стараются отчитываться о выполнении тех самых майских указов — о повышении заработной платы. Вплоть до Минздрава, который тоже неоднократно отчитывался, что все указы выполнены. На самом деле в большинстве случае в это фикция. Система оплаты труда в здравоохранении, которая основана на так называемых контрактах и стимулирующих выплатах, привела к тому, что передовые врачи как правило не получают нормальной зарплаты. Деньги уходят на руководство клиник, на их ближнее окружение. И чтобы хоть как-то выживать, врачам приходится брать больше совместительства. Иногда это две ставки и выше. И действительно, дефицит врачей связан именно с низкими зарплатами. Ситуация достигла критического уровня, и сейчас произошёл прорыв гнойника, который накапливался все эти годы. Поэтому осуждать врачей, которые уходят с работы потому, что просто не могут жить в таких условиях, неправильно», — заявил Гальперин.
Помимо проблемы оплаты труда врачей, по мнению собеседника НСН, сыграла роль и политика оптимизации штатов, пагубно повлиявшая на состояние сферы здравоохранения.
«И, в конце концов, это также следствие той самой неумной оптимизации, когда мы просто повторили глупость 70-х годов, когда висели на улицах плакаты “Экономика должна быть экономной”. Мы пытаемся экономить на здравоохранении и фактически на здоровье наших сограждан. Это привело к таким печальным событиям, что даже мы были вынуждены признать провал в здравоохранении», — напомнил Гальперин недавнее высказывание о состоянии медицины в России президента.
Однако утверждать, что ситуация в Нижнем Тагиле сможет кардинально повлиять на общее положение дел в здравоохранении, глава «Лиги защиты врачей» не решился. По его мнению, здесь нужна серьёзная работа над ошибками в масштабах всей страны.
«Трудно сказать, ведь это системная проблема, по всей стране. Сейчас вопрос в том, признает ли руководство здравоохранения те ошибки, которые были совершены в последние годы? Если мы будем их повторять в новой программе, то проблема будет только усугубляться. И никакие выделенные деньги на латание дыр не помогут. Нужно для начала понять, что было сделано неправильно, и кто виноват», — заключил Гальперин.
Напомним, шесть из десяти хирургов ГКБ №1 в Нижнем Тагиле подали заявления об увольнении, объяснив это низкой заработной платой на фоне возросшей нагрузки. Ещё четверо медиков покинули месяц назад другую больницу города. В областном Минздраве была создана комиссия, которая сообщила, что зарплата медиков превышает 70 тысяч рублей в месяц. Однако по данным профсоюза «Альянс врачей», такая сумма получается, только если брать дополнительные ставки и дежурства. Дополним, часть персонала больницы решила отозвать заявления об увольнении после общения с главой регионального Минздрава.
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