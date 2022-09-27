Совфед 4 октября одобрит проекты о трудовых гарантиях мобилизованным

Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой 27 сентября законы о трудовых гарантиях мобилизованным гражданам на ближайшем заседании 4 октября. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко. Она выразила уверенность, что сенаторы одобрят все инициативы.

Во вторник депутаты нижней палаты парламента проголосовали сразу во втором и третьем чтениях за соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Согласно изменениям, прописываются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. Это же относится к гражданам РФ в запасе, которые подпишут контракт о прохождении военной службы.

За мобилизованными и добровольцами будут сохранены их рабочие места. Трудовые контракты с этими категориями граждан будут не расторгаться, а приостанавливаться.

Между тем, государство не будет блокировать счета россиян вне зависимости от того, как будут развиваться события вокруг Украины. Это пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:МобилизацияЗаконопроектыСовет Федерации
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