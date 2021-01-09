Советский ретроавтомобиль продают за 26 миллионов рублей

«Наиболее значимый, один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет. Данный экземпляр полностью отреставрирован в Москве несколько лет назад, находится в отличном состоянии», — сообщает продавец.

Также известно, что лимузин сошел с конвейера в 1950 году. Он стоит на учете в ГИБДД. По данным продавца, пробег автомобиля более чем за 70 составил только 30 тысяч километров, и машина не требует ремонта.



ЗИС-110 — первый советский автомобиль, который начали выпускать после Великой Отечественной войны в период с 1945 по 1958 год. Всего в СССР выпустили 2089 ЗИС-110.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.

«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем», - пояснил Моржаретто.

