Советский ретроавтомобиль продают за 26 миллионов рублей
Лимузин ЗИС-110, произведенный в СССР, в Твери продают за 26 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте auto.ru.
«Наиболее значимый, один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет. Данный экземпляр полностью отреставрирован в Москве несколько лет назад, находится в отличном состоянии», — сообщает продавец.
Также известно, что лимузин сошел с конвейера в 1950 году. Он стоит на учете в ГИБДД. По данным продавца, пробег автомобиля более чем за 70 составил только 30 тысяч километров, и машина не требует ремонта.
ЗИС-110 — первый советский автомобиль, который начали выпускать после Великой Отечественной войны в период с 1945 по 1958 год. Всего в СССР выпустили 2089 ЗИС-110.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.
«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем», - пояснил Моржаретто.
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