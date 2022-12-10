Совет законодателей задумался над реестром запрещенных игр
Участники комиссии совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям считают, что в России необходимо создать реестр запрещенных компьютерных игр, как перечень экстремистских материалов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Владимир Киселев «Известиям».
Разработчики считают, что новшество позволит уберечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным контентом.
Также законодатели считают необходимым ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр и установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов. Такую инициативу комиссия законодателей направила в правительство РФ.
Инициаторы подчеркнули отсутствие исчерпывающей законодательной базы для регулирования сферы видеоигр в России.
«На данный момент сфера компьютерных игр регулируется общими законами по кино и культуре. Отдельные механизмы есть, но они очень сильно устарели», - заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов «Роскачества» Сергей Кузьменко.
Также комиссия предложила правительству предусмотреть для пользователей видеоигр обязательную идентификацию и ввести запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов.
Ранее аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердил, что Минэкономики подготовило изменения в федеральный проект. Отмечается, что изменения направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», в частности, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку игр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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