Совет законодателей задумался над реестром запрещенных игр

Разработчики считают, что новшество позволит уберечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным контентом.

Также законодатели считают необходимым ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр и установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов. Такую инициативу комиссия законодателей направила в правительство РФ.

Инициаторы подчеркнули отсутствие исчерпывающей законодательной базы для регулирования сферы видеоигр в России.

«На данный момент сфера компьютерных игр регулируется общими законами по кино и культуре. Отдельные механизмы есть, но они очень сильно устарели», - заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов «Роскачества» Сергей Кузьменко.

Также комиссия предложила правительству предусмотреть для пользователей видеоигр обязательную идентификацию и ввести запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов.

Ранее аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердил, что Минэкономики подготовило изменения в федеральный проект. Отмечается, что изменения направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», в частности, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку игр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



