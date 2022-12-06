В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, передает РИА Новости.
Председатель комиссии Владимир Киселев также сообщил, что необходимо обязать пользователей компьютерных игр идентифицироваться.
По его словам, это позволит уберечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным для них контентом.
Возрастную маркировку видеоигр планируется ввести в России до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердил, что Минэкономики подготовило изменения в федеральный проект. Отмечается, что изменения направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», в частности, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку игр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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