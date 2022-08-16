Совет законодателей России поддержал запрет на идеологию «чайлдфири»
В Совете законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации поддержали инициативу башкирских депутатов о запрете в стране пропаганды идеологии бездетности. Об этом сообщил председатель парламента Башкирии Константин Толкачёв. По его словам, решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу.
«Проект закона прошел необходимые согласования, мы надеемся на его скорейшее принятие. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы», - цитирует Толкачёва РИА Новости.
Спикер башкирского парламента уточнил, что законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В перечень информации, которая запрещена для распространения среди детей, предлагается включить пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.
Накануне президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату в один миллион рублей.
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