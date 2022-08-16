Совет законодателей России поддержал запрет на идеологию «чайлдфири»

В Совете законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации поддержали инициативу башкирских депутатов о запрете в стране пропаганды идеологии бездетности. Об этом сообщил председатель парламента Башкирии Константин Толкачёв. По его словам, решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу.

«Проект закона прошел необходимые согласования, мы надеемся на его скорейшее принятие. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы», - цитирует Толкачёва РИА Новости.