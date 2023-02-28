Винницкая полиция пресекла массовую драку с участием «ЧВК Редан»

Отмечается, что представители данного молодежного движения организуют драки со своими оппонентами. Подобная акция планировалась в Виннице 27 февраля.

По словам силовиков, подростков задержали на одной из городских площадей. Их доставили в местный отдел полиции, где с задержанными в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ЧВК Редан» псевдосубкультурой. Он отметил, что противоправные действия подросткового объединения следует пресекать. Об этом сообщило агентство НСН.

