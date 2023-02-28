Винницкая полиция пресекла массовую драку с участием «ЧВК Редан»

В украинском городе Винница сотрудники правоохранительных органов пресекли массовую драку с участием молодых людей из неформального объединения «ЧВК Редан». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на местных полицейских.

В СПЧ заявили, что бороться с «ЧВК Рёдан» нет необходимости

Отмечается, что представители данного молодежного движения организуют драки со своими оппонентами. Подобная акция планировалась в Виннице 27 февраля.

По словам силовиков, подростков задержали на одной из городских площадей. Их доставили в местный отдел полиции, где с задержанными в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ЧВК Редан» псевдосубкультурой. Он отметил, что противоправные действия подросткового объединения следует пресекать. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЗадержаниеУкраинаПолицияДрака
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры