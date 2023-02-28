Винницкая полиция пресекла массовую драку с участием «ЧВК Редан»
В украинском городе Винница сотрудники правоохранительных органов пресекли массовую драку с участием молодых людей из неформального объединения «ЧВК Редан». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на местных полицейских.
Отмечается, что представители данного молодежного движения организуют драки со своими оппонентами. Подобная акция планировалась в Виннице 27 февраля.
По словам силовиков, подростков задержали на одной из городских площадей. Их доставили в местный отдел полиции, где с задержанными в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ЧВК Редан» псевдосубкультурой. Он отметил, что противоправные действия подросткового объединения следует пресекать. Об этом сообщило агентство НСН.
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