Психотерапевт Оболонский после пародии на SHAMAN предрек Гудкову судьбу Урганта

После пародии на песню «Я русский» Александр Гудков может покинуть Россию, отметил в эфире НСН Юрий Оболонский. 

Комик Александр Гудков может повторить судьбу Ивана Урганта, который сначала уехал из России, а потом снова вернулся в страну на заработки, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, психотерапевт Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

Артисту Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»

«Я уже встречался с представителями шоу-бизнеса, которые хулиганят в интернете. Все знают мое отношение к артистам, которые на негативном контенте пытаются пиариться, иногда не понимая, что они наносят тяжелейшие последствия молодому поколению. Но то, что изобразил товарищ Гудков, он же входит в творческую группу Вани, который всего боится. Сначала он сбежал из России, облил кого-то грязью, а потом приехал сюда опять на заработки. Видно, что Гудков хочет повторить на этом негативном хайпе судьбу своего старшего товарища», - сказал Оболонский.

Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в пресс-центре НСН рассказал, что не знал комика Александра Гудкова до того, пока активисты не показали ему пародию на клип исполнителя SHAMAN «Я русский».

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