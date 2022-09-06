Психотерапевт Оболонский после пародии на SHAMAN предрек Гудкову судьбу Урганта
После пародии на песню «Я русский» Александр Гудков может покинуть Россию, отметил в эфире НСН Юрий Оболонский.
Комик Александр Гудков может повторить судьбу Ивана Урганта, который сначала уехал из России, а потом снова вернулся в страну на заработки, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, психотерапевт Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Я уже встречался с представителями шоу-бизнеса, которые хулиганят в интернете. Все знают мое отношение к артистам, которые на негативном контенте пытаются пиариться, иногда не понимая, что они наносят тяжелейшие последствия молодому поколению. Но то, что изобразил товарищ Гудков, он же входит в творческую группу Вани, который всего боится. Сначала он сбежал из России, облил кого-то грязью, а потом приехал сюда опять на заработки. Видно, что Гудков хочет повторить на этом негативном хайпе судьбу своего старшего товарища», - сказал Оболонский.
Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в пресс-центре НСН рассказал, что не знал комика Александра Гудкова до того, пока активисты не показали ему пародию на клип исполнителя SHAMAN «Я русский».
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