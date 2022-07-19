Совет при Госдуме: Государство как мама – рано или поздно простит

Пресс-секретарь Вице-спикера Госдумы Александр Солонкин отметил, что государство не «затягивает петли» и не преследует музыкантов. 

Председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь Вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН заявил, что государство не преследует музыкантов за их высказывания.

«По поводу появления тех или иных звезд, государство как мама, которая рано или поздно простит. Нашкодили ребята, побегают год-два. Государство не затягивает петли, но если люди не любят родину, то пусть не едят эти яблоки», - отметил он.

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У российских организаторов концертов появился стоп-лист, куда входят артисты, выступления которых в России находятся под негласным запретом. В этот список вошли имена 37 запрещенных музыкантов, которые рассылаются по внутренним чатам организаторов. При этом Общественная палата России призывает придать официальный статус этому самому «негласному списку» запрещенных артистов.

В список попали Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие.

Ранее светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в пресс-центре НСН назвала новость о приезде Аллы Пугачевой в Москву фейком.

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