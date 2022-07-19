Совет при Госдуме: Государство как мама – рано или поздно простит

Председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь Вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН заявил, что государство не преследует музыкантов за их высказывания.

«По поводу появления тех или иных звезд, государство как мама, которая рано или поздно простит. Нашкодили ребята, побегают год-два. Государство не затягивает петли, но если люди не любят родину, то пусть не едят эти яблоки», - отметил он.