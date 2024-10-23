Совет по развитию такси: Цены на поездки растут из-за инфляции и дефицита кадров

Цены на такси продолжают бить рекорды из-за дефицита кадров, инфляции и стоимости топлива, заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, также наблюдается рост ставок по кредиту и лизингу. Кроме того, указала Зарипова, значительно увеличились затраты на техническое обслуживание и модернизацию автопарков.

Средний чек поездки на такси в РФ вырос почти до 600 рублей

Она подчеркнула, что в период пандемии коронавируса и санкций отрасль не получала ни федеральной, ни региональной поддержки. По словам Зариповой, это затруднило планирование и инвестиции в развитие такси.

Ранее сообщалось, что стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября, водителям в середине месяца стали приходить уведомления о повышении тарифов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЦеныТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры