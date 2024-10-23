Совет по развитию такси: Цены на поездки растут из-за инфляции и дефицита кадров

Она подчеркнула, что в период пандемии коронавируса и санкций отрасль не получала ни федеральной, ни региональной поддержки. По словам Зариповой, это затруднило планирование и инвестиции в развитие такси.

Ранее сообщалось, что стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября, водителям в середине месяца стали приходить уведомления о повышении тарифов, передает «Радиоточка НСН».

