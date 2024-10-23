Такси в Москве станет дороже с 25 октября
Стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября, водителям в середине месяца стали приходить уведомления о повышении тарифов. Об этом пишут Известия.
По данным источника издания, в сервисе «Яндекс Go» в тарифе «Комфорт» цена за километр пути и минуты увеличится на 25%, с 12 до 15 рублей. В цену подачи такси будут включены 1 км и 3 минуты пути вместо 2 км и 6 минут, при этом минута ожидания подорожает с 13 до 15 рублей.
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила грядущее повышение тарифов. По данным компании, цены вырастут незначительно, средний чек на поездки подорожает не более чем на 3-4%.
«Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров... В нее включена подача автомобиля (в том числе когда водитель едет издалека), платные опции и другие факторы. На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии... особенно в непогоду», — указали в «Яндексе».
Компания ожидает, что корректировки тарифов вместе с таксопарками позволят привлечь больше таксистов для выполнения заказов и частично компенсировать партнерам рост цен на содержание и обслуживание машин.
Между тем в России предложили оборудовать салоны автомобилей такси защитными прозрачными перегородками между водителем и пассажиром, с соответствующей инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru