Совет отцов потребовал отмены выступления группы «Сплин» в Новосибирске

Общественная организация «Совет отцов Новосибирской области» выступила против выступления на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске группы «Сплин». Требование её руководителя Сергея Майорова опубликовано в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

В нём он отмечает, что основатель группы Александр Васильев уже показал на чьей он стороне и кого поддерживает.

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Майоров подчеркнул, не стоит такой группе предоставлять возможность транслировать свои взгляды широкой публики, а до конца проведения специальной военной операции на таких артистов нужно реагировать самым жестким способом.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить концерты Шевчука.

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ФОТО: РИА Новости
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