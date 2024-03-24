Совет муфтиев России наградит 15-летнего Ислама

Совет муфтиев России планирует провести торжественную церемонию награждения 15-летнего Ислама Халилова, который спас посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Гульнур Газиева в беседе с RT.

Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник рассказал о произошедшем

Церемония планируется на вторую половину предстоящей пятницы, уточнила она.

«Мы на сайте Совета Муфтиев это официально сообщили... Я думаю, мы как-то это проведём достаточно кинематографично и ярко», - подчеркнула Газиева.

Ранее 15-летнего Ислама Халилова за спасение более 100 человек в ходе теракта в «Крокусе» представил к награде председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.

Школьник Ислам, спасший более сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холл», рассказал KP.RU о произошедшем. Он признался, что не считает себя героем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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