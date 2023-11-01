Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете телефонов на уроках 16 ноября

До этого, как отмечается, документ был направлен в регионы для подготовки предложений и замечаний.

По словам разработчиков законопроекта, нормативный акт вводит запрет на использование на уроках в школах, мобильных телефонов, а также планшетов и умных часов, при этом делается и ряд исключений.

Ранее министр Просвещения Сергей Кравцов разъяснил инициативу депутатов по телефонам школьников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

