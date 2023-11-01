Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете телефонов на уроках 16 ноября
Совет Государственной Думы 16 ноября рассмотрит проект закона, который запрещает использовать мобильные телефоны во время уроков в школе, сообщает ТАСС.
До этого, как отмечается, документ был направлен в регионы для подготовки предложений и замечаний.
По словам разработчиков законопроекта, нормативный акт вводит запрет на использование на уроках в школах, мобильных телефонов, а также планшетов и умных часов, при этом делается и ряд исключений.
Ранее министр Просвещения Сергей Кравцов разъяснил инициативу депутатов по телефонам школьников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru