ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Использование мобильных телефонов в школах следует запретить для улучшения успеваемости, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.
Отмечается, что время перед экраном может отрицательно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность детей, что отражается на процессе обучения.
Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога.
Активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил, что учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru