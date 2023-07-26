ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах

Использование мобильных телефонов в школах следует запретить для улучшения успеваемости, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Отмечается, что время перед экраном может отрицательно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность детей, что отражается на процессе обучения.

Заслуженный учитель выступил против запрета видеосъемки на уроках

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога.

Активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил, что учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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