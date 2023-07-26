ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках. По ее словам, предлагается разрешать ее только в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога.

Активист профсоюза «Учитель», педагог истории Дмитрий Казаков в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил, что учителя, родители и дети должны договориться об использовании телефонов в школе.

