Совет Федерации принял пакет поправок о военной службе
Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают лишение свободы за отказ участвовать в военных или боевых действиях, сообщает РИА Новости.
В частности, отягчающим обстоятельством будет считаться, если преступление против военной службы совершено в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а также в период мобилизации или военного положения, в военное время.
Также ужесточается наказание за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе - до 15 лет лишения свободы.
Самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, а также неявка призванных из запаса граждан - до 10 лет лишения свободы.
За добровольную сдачу в плен предусмотрен тюремный срок от трёх до 10 лет, за мародёрство - до 15 лет лишения свободы.
Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду, 21 сентября, упрощенное получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы, пишут «Известия».
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