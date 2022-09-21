Совет Федерации принял пакет поправок о военной службе

В частности, отягчающим обстоятельством будет считаться, если преступление против военной службы совершено в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а также в период мобилизации или военного положения, в военное время.

Также ужесточается наказание за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе - до 15 лет лишения свободы.

Самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, а также неявка призванных из запаса граждан - до 10 лет лишения свободы.

За добровольную сдачу в плен предусмотрен тюремный срок от трёх до 10 лет, за мародёрство - до 15 лет лишения свободы.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду, 21 сентября, упрощенное получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы, пишут «Известия».

