Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток
Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных, сообщает ТАСС.
Законопроект о внесении поправок в закон о воинском учете был принят на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в среду, 12 апреля.
За закон проголосовали 163 сенатора, один высказался против.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перед голосованием заявила о важности принятия этих поправок, которые должны упростить постановку граждан на учет, а также снизить нагрузку на военкоматы.
Законом, в частности, устанавливается, что, если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru