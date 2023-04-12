Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных, сообщает ТАСС.

Законопроект о внесении поправок в закон о воинском учете был принят на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в среду, 12 апреля.

За закон проголосовали 163 сенатора, один высказался против.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перед голосованием заявила о важности принятия этих поправок, которые должны упростить постановку граждан на учет, а также снизить нагрузку на военкоматы.

Законом, в частности, устанавливается, что, если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Поправки Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЗаконопроект

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