Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Закон об ужесточении ответственности за пытки в пятницу одобрен в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Нормативный акт вносит поправки в уголовное законодательство России. В соответствии с ними пытки со стороны должностных лиц становятся особо тяжким преступлением с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы и права на срок до 20 лет занимать руководящие должности.