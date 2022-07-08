Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Закон об ужесточении ответственности за пытки в пятницу одобрен в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Нормативный акт вносит поправки в уголовное законодательство России. В соответствии с ними пытки со стороны должностных лиц становятся особо тяжким преступлением с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы и права на срок до 20 лет занимать руководящие должности.

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Новый закон также вносит изменения в определение самого понятия «пытки».

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Уголовный КодексПыткиСовет Федерации РФЗакон
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