Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки, сообщает ряд СМИ.

Теперь пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. К тому же в законе под пытками понимается применение для запугивания одного лица к другому определенных действий с целью принуждения его к совершению чего-либо.

Превышение должностным лицом полномочий с применением пытки наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Также в случае, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний; предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.