Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки, сообщает ряд СМИ.

Теперь пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. К тому же в законе под пытками понимается применение для запугивания одного лица к другому определенных действий с целью принуждения его к совершению чего-либо.

Превышение должностным лицом полномочий с применением пытки наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Также в случае, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний; предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

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Аналогичная ответственность будет применяться, если пытки были проведены в отношении заведомо несовершеннолетнего, женщины; человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от него; похищенного или захваченного в качестве заложника; а также в отношении лица, которое к моменту совершения деяния достигло 65 лет.

В декабре 2021 года депутат Госдумы Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев внесли соответствующий законопроект в палату.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаказаниеЗаконТюрьмыПыткиГосдума
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