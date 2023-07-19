Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола в России

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России вводится запрет на смену пола человека, сообщает РИА Новости.

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Согласно документу, ранее принятому в трёх чтениях Госдумой, сменившим пол гражданам запретят усыновлять детей. Кроме того, смена пола одним из супругов будет являться основанием для аннулирования брака.

Отмечается, что лица, изменившие пол до дня вступления в силу закона, не будут попадать под действие новых норм.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, все обращения были проработаны экспертами в Госдуме, на все вопросы были даны ответы, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
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