Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола в России

Согласно документу, ранее принятому в трёх чтениях Госдумой, сменившим пол гражданам запретят усыновлять детей. Кроме того, смена пола одним из супругов будет являться основанием для аннулирования брака.

Отмечается, что лица, изменившие пол до дня вступления в силу закона, не будут попадать под действие новых норм.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, все обращения были проработаны экспертами в Госдуме, на все вопросы были даны ответы, сообщает «Радиоточка НСН».