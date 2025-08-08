В японской Кирисиме объявили эвакуацию для 122,4 тысячи человек из-за ливней
Эвакуация самого высокого уровня объявлена для 122,4 тысячи человек в городе Кирисима в Японии из-за ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.
В городе Кирисима, расположенном на юге страны в префектуре Кагосима, ввели режим «особой тревоги из-за ливней». Известно, что из-за непогоды пострадали уже два человека. Власти предупреждают о возможных разливах рек во многих районах из-за высокого уровня воды.
По данным синоптиков, за 12 часов в ряде районов Кирисимы выпала 1,5-месячная норма осадков - 495 миллиметров. На фоне ливней в городе объявили эвакуацию пятого уровня в формулировке «экстренное обеспечение безопасности».
Ранее в китайском Пекине из-за угрозы ливней эвакуировали в безопасные места свыше 82 тысяч человек, напоминает RT.
