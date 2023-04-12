Совет Федерации одобрил закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»

Члены Совета Федерации одобрили закон, который предоставляет возможность с июля 2023 года получать гражданам налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, это упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются «Госуслугами», с налоговыми органами.