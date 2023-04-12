Совет Федерации одобрил закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»
Члены Совета Федерации одобрили закон, который предоставляет возможность с июля 2023 года получать гражданам налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, это упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются «Госуслугами», с налоговыми органами.
В настоящее время налоговые уведомления налоговая служба отправляет гражданам по почте заказными письмами, а также в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
С 1 июля 2023 года граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», смогут получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет, без их направления по почте.
Ранее Госдума одобрила получение налоговых уведомлений через «Госуслуги», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru