Глава РПЦ перестал упоминать предстоятеля Элладской церкви в богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя 3 ноября, в воскресенье.
Накануне заявление о прекращении евхаристического общения РПЦ с главой Элладской церкви сделал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он пояснил, что имя архиепископа Афинского вычеркивается из диптихов и не поминается в ходе богослужений.
Причиной жесткого решения стало официальное признание главой Элладской церкви раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН оценил последствия автокефалии «новой украинской церкви».
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