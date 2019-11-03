Глава РПЦ перестал упоминать предстоятеля Элладской церкви в богослужении

3 ноября 201913:05

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя 3 ноября, в воскресенье.

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Накануне заявление о прекращении евхаристического общения РПЦ с главой Элладской церкви сделал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он пояснил, что имя архиепископа Афинского вычеркивается из диптихов и не поминается в ходе богослужений.

Причиной жесткого решения стало официальное признание главой Элладской церкви раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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