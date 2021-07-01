Россиян предупредили о засухе в июле
Центральную Россию, в том числе и Москву в июле ожидает засуха, которая бывает раз в 10 лет, когда выпадает до 30% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, регион ожидает не более 20-30% месячной нормы осадков, а северо-запад Центральной России может остаться без дождя на долгое время.
Тишковец подчеркнул, что похожая ситуация была летом 2014 года, когда выпало всего 4 миллиметра осадков.
Синоптик отметил, что по температуре июль в большей степени будет превышать норму на 1 градус, преимущественно будет солнечная и засушливая погода.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Челябинской области из-за аномальной жары, сообщает URA.RU.
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