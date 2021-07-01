«Выше нормы». Вильфанд рассказал об июльской погоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в июле на большей части России температура воздуха будет выше нормы, сообщает РИА Новости.

По его словам, привычные показатели будут превышены на Европейской территории РФ, в южной половине Азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе.

«Повсеместно прогнозируется теплый июль», - резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Урале воздух прогреется 35-37 градусов, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандЖара
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