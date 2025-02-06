На сайте МВД стал доступен реестр мигрантов
Реестр контролируемых лиц, в котором можно проверить данные иностранных граждан, появился в открытом доступе на сайте МВД России.
Список на портале ведомства публичный, мигрантов не будут уведомлять дополнительно о внесении сведений о них в реестр. В базе данных можно проверить данные о гражданине, указав его фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения и информацию о документе, удостоверяющем личность.
В России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении иностранцев-нелегалов. Их будут вносить в реестр, предполагающий ряд ограничений с последующей депортацией. Так, мигранты не смогут менять место жительства (пребывания) без разрешения, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, осуществлять банковские операции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов, напоминает 360.ru.
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