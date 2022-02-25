Союз журналистов России попросил Роскомнадзор помочь ограничить цензуру в соцсетях

«У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию», — подчеркивается в обращении.

Особое внимание было уделено деятельности социальной сети Facebook. В Союзе журналистов отметили, что с октября 2020 года Facebook было выявлено 18 инцидентов ограничения действия СМИ в социальной сети.

В союзе журналистов выделили блокировку аккаунта СМИ BALTNEWS, принадлежащего МИА «Россия сегодня», удаление страницы просветительского проекта канала RT «Redfish». А также недавняя блокировка аккаунтов ряда отечественных СМИ: «Ленты.ру», «Газеты.ру» и «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Facebook наложил ограничения на аккаунт РИА Новости. Администрация социальной сети заявила, что причиной стала «публикация ложной информации».

