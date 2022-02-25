Союз журналистов России попросил Роскомнадзор помочь ограничить цензуру в соцсетях
Союз журналистов России обратился к Роскомнадзору с просьбой привлечь социальные сети, которые ввели ограничения против российских СМИ, к ответственности. Обращение опубликовано на официальном сайте Союза журналистов.
«У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию», — подчеркивается в обращении.
Особое внимание было уделено деятельности социальной сети Facebook. В Союзе журналистов отметили, что с октября 2020 года Facebook было выявлено 18 инцидентов ограничения действия СМИ в социальной сети.
В союзе журналистов выделили блокировку аккаунта СМИ BALTNEWS, принадлежащего МИА «Россия сегодня», удаление страницы просветительского проекта канала RT «Redfish». А также недавняя блокировка аккаунтов ряда отечественных СМИ: «Ленты.ру», «Газеты.ру» и «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Facebook наложил ограничения на аккаунт РИА Новости. Администрация социальной сети заявила, что причиной стала «публикация ложной информации».
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