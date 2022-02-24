Facebook заблокировал страницу РИА Новости
Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного агентства.
Из-за наложенных ограничений публикации РИА Новости будут ниже показываться в ленте. Пока блокировку не снимут, агентство не сможет размещать рекламу и зарабатывать на социальной сети.
В информагентстве заявили НСН, что обратятся в Роскомнадзор с просьбой о помощи в снятии блокировки.
В Facebook объяснили причину наложения ограничений на страницу информагентства распространением «ложной информации».
В агентстве подчеркнули, что считают это вопиющим актом цензуры.
Ранее Роскомнадзор потребовал у Facebook снять ограничения, которые были наложены на официальный аккаунт телеканала «Звезда». Также ведомство попросило руководство социальной сети объяснить причину введенных ограничений.
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