Facebook заблокировал страницу РИА Новости

Из-за наложенных ограничений публикации РИА Новости будут ниже показываться в ленте. Пока блокировку не снимут, агентство не сможет размещать рекламу и зарабатывать на социальной сети.

В информагентстве заявили НСН, что обратятся в Роскомнадзор с просьбой о помощи в снятии блокировки.

В Facebook объяснили причину наложения ограничений на страницу информагентства распространением «ложной информации».

В агентстве подчеркнули, что считают это вопиющим актом цензуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал у Facebook снять ограничения, которые были наложены на официальный аккаунт телеканала «Звезда». Также ведомство попросило руководство социальной сети объяснить причину введенных ограничений.

