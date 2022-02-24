Facebook заблокировал страницу РИА Новости

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного агентства.

Съемочная группа ТК «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка

Из-за наложенных ограничений публикации РИА Новости будут ниже показываться в ленте. Пока блокировку не снимут, агентство не сможет размещать рекламу и зарабатывать на социальной сети.

В информагентстве заявили НСН, что обратятся в Роскомнадзор с просьбой о помощи в снятии блокировки.

В Facebook объяснили причину наложения ограничений на страницу информагентства распространением «ложной информации».

В агентстве подчеркнули, что считают это вопиющим актом цензуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал у Facebook снять ограничения, которые были наложены на официальный аккаунт телеканала «Звезда». Также ведомство попросило руководство социальной сети объяснить причину введенных ограничений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:Facebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры