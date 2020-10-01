Союз журналистов рассказал о поддержке корреспондентов в Карабахе
По имеющимся данным, российских журналистов в зоне армяно-азербайджанского конфликта немного, и прямых механизмов оказания им оперативной помощи нет, заявил в эфире НСН глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
В Нагорном Карабахе в городе Мартуни журналисты угодили под обстрел. Среди них заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, как в России обеспечивается помощь военным журналистам.
«Корреспонденты Дождя, Le Monde, еще нескольких изданий попали под обстрел. Но все обошлось - все остались живы. Видимо, они были достаточно далеко от тех мест, где рвались снаряды. Профессия военного журналиста очень непростая и опасная. И два года назад мы, Союз журналистов России, вышли с такой инициативой, чтобы обеспечить дополнительную помощь тем нашим коллегам, которые постоянно работают в горячих точках. В итоге президент подписал постановление, которое работает с начала прошлого года. Это целый набор мер дополнительной помощи нашим коллегам, в том числе полная ответственность редакций, которые отправляют журналистов на войну: 2 млн в случае гибели журналиста и меньшие деньги при ранениях и других повреждениях. Также есть варианты реабилитации и финансовой помощи», - сказал Соловьев.
По данным СЖР, большого количества журналистов в районе армяно-азербайджанского конфликта нет.
«Мировые и российские каналы используют картинку, которую снимают стрингеры. Это могут быть не профессиональные журналисты, а просто люди, которые с камерой оказываются в районе боевых действий либо просто снимают на телефон. И потом продают эту картинку крупным каналам или агентствам. Это обычная практика, так происходило достаточно часто – компании берегут своих штатных журналистов, используют картинку стрингеров или участников боевых действий. Поэтому точных данных, сколько российских журналистов находится в зоне конфликта, у нас нет. Но я не думаю, что много. Скорее, за тем, что происходит, наблюдают наши коллеги из Еревана и Баку. В район Карабаха и добраться крайне сложно и опасно», - пояснил глава СЖР.
Он указал, что прямых механизмов оперативной помощи журналистам у России в Нагорном Карабахе нет.
«Нагорный Карабах – это непризнанная республика. Там трудно найти какие-то официальные органы, куда можно обратиться, чтобы получить помощь. В случае любой ситуации надо обращаться к властям тех мест, где журналист оказался. Либо Нагорного Карабаха либо Азербайджана», - заключил Соловьев.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
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