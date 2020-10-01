Союз журналистов рассказал о поддержке корреспондентов в Карабахе

В Нагорном Карабахе в городе Мартуни журналисты угодили под обстрел. Среди них заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, как в России обеспечивается помощь военным журналистам.

«Корреспонденты Дождя, Le Monde, еще нескольких изданий попали под обстрел. Но все обошлось - все остались живы. Видимо, они были достаточно далеко от тех мест, где рвались снаряды. Профессия военного журналиста очень непростая и опасная. И два года назад мы, Союз журналистов России, вышли с такой инициативой, чтобы обеспечить дополнительную помощь тем нашим коллегам, которые постоянно работают в горячих точках. В итоге президент подписал постановление, которое работает с начала прошлого года. Это целый набор мер дополнительной помощи нашим коллегам, в том числе полная ответственность редакций, которые отправляют журналистов на войну: 2 млн в случае гибели журналиста и меньшие деньги при ранениях и других повреждениях. Также есть варианты реабилитации и финансовой помощи», - сказал Соловьев.