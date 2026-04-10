Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
Приготовить самый простой кулич в 2026 году стало дешевле на 2%, чем в прошлом, раскрыл НСН России Алексей Койтов.
В этом году приготовить стандартный кулич по классическому, самому простому рецепту обойдется в 250 рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Это называется условный «индекс кулича», но он не имеет прямого отношения к святому празднику. Сегодня мы посчитали стоимость набора ингредиентов, из которых по максимально приближенному к классическому рецепту можно сделать кулич весом один килограмм. Такой набор сегодня стоит 250 рублей 16 копеек. В этом году он подешевел чуть больше, чем на 2%. По отдельным ингредиентам самую большую волатильность показали сахар и сливочное масло – оно в этом году подешевело на 2%. Яйца куриные подешевели почти на 20%», - рассказал он.
Ранее диетолог Марият Мухина раскрыла НСН, что выход из поста должен быть очень плавным, иначе обострятся многие заболевания и проблемы организма.
Горячие новости
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства
- Диетолог раскрыла, как правильно выйти из Великого поста
- Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
- Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине
- Летальная лотерея: Инфекционист назвал последствия отказа прививаться от бешенства
- Диетолог Мухина назвала оздоровительный эффект Великого поста
- Политолог Блохин объяснил, из-за чего США могут выйти из переговоров по Украине