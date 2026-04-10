Диетолог раскрыла, как правильно выйти из Великого поста

Марият Мухина заявила НСН, что тем, кто соблюдал пост, на Пасху можно съесть одно яичко и один кусочек кулича.

Выход из поста должен быть очень плавным, иначе обострятся многие заболевания и проблемы организма. Об этом в пресс-центре НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

«Мы должны пройти крестный ход и разгрузить себя физически, тогда потом не будет никаких осложнений с ЖКТ после выхода из поста. Потому что у многих, кто будет просто на Пасху сидеть и пить алкоголь, будут осложнения с существующими болезнями. Выход из поста должен быть плавный. Самое главное соблюдать три этапа. Это все-таки не должны быть огромные порции. Первые три дня лучше посидеть на молочно-кислом, на рыбе. На Пасху – только одно яичко и небольшой кусочек кулича. Это где-то 150-200 грамм продуктов животного происхождения в день первые три дня. Дальше уже включаем разнообразие по мясу и рыбе. Первую неделю – легкие белки и кролик и потом уже вводим красные сорта мяса», - рассказала она.

Ранее Мухина раскрыла НСН, что пост – это своеобразная «уборка» для организма, когда очищаются клетки.

ФОТО: НСН Сергей Андреев
