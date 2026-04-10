Сегодня молодежь старается быть ближе к Богу, чем это было в советское время. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.

«Поразительно, но сейчас церковь очень изменилась. Когда я только пришел в церковь, в 25 лет, кроме меня почти не было молодых, а сегодня людей пожилого возраста в церкви меньше, чем в обществе их в целом. В городских храмах пожилых далеко не большинство. В основном это люди с детьми, есть и молодежь. Есть такая молодежь, которая ищет именно духовной жизни. В церковь ходят все и немало молодежи, и это радостно! Сегодняшняя молодежь во многом лучше и ближе к Богу, чем молодые люди моего поколения, 80-х годов», - рассказал он.

Ранее Сосковец заявил в пресс-центре НСН, что смысл поста не в том, чтобы посидеть на диете и очистить свой организм, а в том, чтобы освободить его от лишнего, тем самым открыв больше возможности и пространства для общения с Богом.



