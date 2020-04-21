Союз потребителей: Лучше переплатить за «некондицию», чем подвергаться риску

Роспотребнадзор рекомендовал магазинам исключить возможность самостоятельного взвешивания продуктов покупателями из-за пандемии коронавируса. В ведомстве заявили, что товары лучше продавать уже в упакованном виде.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН призвал следовать данным рекомендациям и подтвердил, что потребители чаще будут обнаруживать «некондицию», покупая уже фасованные фрукты и овощи.

«Сейчас уже многие продукты так и продают. Но просто в полиэтилене без каких-либо отверстий овощи будут "задыхаться" и очень быстро гнить. Кроме того, конечно, все мы привыкли и предпочитаем выбирать продукты сами. А предлагаемые меры, безусловно, скажутся на качестве, потому что то, что при самостоятельном выборе остаётся в итоге на прилавке и списывается как некондиция, попадёт в наши фасовки и выбрасываться будет уже дома. И получится, что мы переплачиваем, а это, конечно, не хорошо. Но если коронавирус действительно может через поверхность овощей или фруктов передастся, то тогда стоит прислушаться к данным рекомендациям. Во время пандемии у нас просто нет другого выхода, мы должны слушаться специалистов. Вот когда всё окончится, уже можно будет проводить разбор полётов и определять, где они были правы, а где нет, а сейчас надо слушаться рекомендаций. Конечно, мы переплатим и, может, окажемся недовольны, если нам там подсунули некондицию, но лучше так, чем создавать себе и окружающим дополнительные риски», - сообщил он.