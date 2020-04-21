Союз потребителей: Лучше переплатить за «некондицию», чем подвергаться риску
Глава Союза потребителей России в эфире НСН призвал следовать рекомендациям Роспотребнадзора о запрете возможности самостоятельного взвешивания продуктов в магазинах, несмотря на возможные переплаты.
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам исключить возможность самостоятельного взвешивания продуктов покупателями из-за пандемии коронавируса. В ведомстве заявили, что товары лучше продавать уже в упакованном виде.
«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН призвал следовать данным рекомендациям и подтвердил, что потребители чаще будут обнаруживать «некондицию», покупая уже фасованные фрукты и овощи.
«Сейчас уже многие продукты так и продают. Но просто в полиэтилене без каких-либо отверстий овощи будут "задыхаться" и очень быстро гнить. Кроме того, конечно, все мы привыкли и предпочитаем выбирать продукты сами. А предлагаемые меры, безусловно, скажутся на качестве, потому что то, что при самостоятельном выборе остаётся в итоге на прилавке и списывается как некондиция, попадёт в наши фасовки и выбрасываться будет уже дома. И получится, что мы переплачиваем, а это, конечно, не хорошо. Но если коронавирус действительно может через поверхность овощей или фруктов передастся, то тогда стоит прислушаться к данным рекомендациям. Во время пандемии у нас просто нет другого выхода, мы должны слушаться специалистов. Вот когда всё окончится, уже можно будет проводить разбор полётов и определять, где они были правы, а где нет, а сейчас надо слушаться рекомендаций. Конечно, мы переплатим и, может, окажемся недовольны, если нам там подсунули некондицию, но лучше так, чем создавать себе и окружающим дополнительные риски», - сообщил он.
Тем временем, несколько ассоциаций, объединяющих производителей продуктов и напитков, а также сельскохозяйственных производителей, обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке. Так, производители просят обязать прописывать в договорах поставки мораторий на штрафы и взимание неустоек за недопоставки или несвоевременные поставки. Ещё одна идея — ввести мораторий на продажу товаров со скидками, пишут ведомости.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН объяснил предложение о временном запрете скидок стремлением производителей сократить издержки в условиях кризиса.
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