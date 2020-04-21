Общественники назвали «отвратительной» формулировку о «запрете скидок»

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН объяснил предложение о временном запрете скидок стремлением производителей сократить издержки в условиях кризиса.

«Подавляющее большинство скидок в торговых сетях предоставляется за счёт поставщиков. Это не какие-то там добрые магазины. По сути, в договоры с поставщиками включаются условия, которые обязывают их с определённой периодичностью предоставлять скидки на товары. Сейчас, в условиях кризиса, когда издержки у всех растут и нужно платить зарплату, а сырьё дорожает, наверно, каждая из сторон пытается эти издержки сократить. Да, потребители, вероятно, не получат более привлекательные предложения, это плохо. Но если стороны смогут договориться, чтобы эта скидка частично покрывалась не только из маржи поставщиков, но и из маржи торговых сетей — почему нет? Есть все возможности для того, чтобы сохранить привлекательные предложения для потребителей», - считает он.

Правительство вряд ли поддержит предложение в том виде, в котором оно сформулировано, но при грамотном обосновании законодательные изменения возможны, говорит Павлов.

«Нужно будет вносить дополнительные поправки в закон о торговле. В принципе, формулировка самой просьбы выглядит отвратительно, с точки зрения потребителя она вызывает явный негатив. С точки зрения общего фона и социальной напряжённости, в таком формате это вряд ли будет поддерживаться. Здесь важна грамотная работа производителей с точки зрения обоснования, почему в текущих условиях они не могут за свой счёт давать скидки потребителям, если это действительно так. Если они сумеют это в рабочем порядке обосновать перед регуляторами, то тогда, вполне вероятно, такие скидки от поставщика будут на законодательном уровне запрещены, либо нагрузка будет распределена между поставщиком и розничной сетью», - предполагает собеседник НСН.

Розничная торговля продуктами питания и товарами первой необходимости — один из немногих секторов российской экономики, который продолжает активно работать в условиях режима самоизоляции.

