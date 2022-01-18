Союз похоронных организаций призвал принять новый закон для борьбы с мошенниками

Кодыш считает, что бороться с мошенничеством можно, прежде изменив устаревший федеральный закон «О погребении и похоронном деле».

«Здесь мошеннических действий полно, как и в любой отрасли. Особенно в такой, которая на сегодня не урегулирована ничем. Есть закон 1996 года, тогда мы даже не знали еще даже, в каком государстве живем, куда идем. Другое отношение к экономике было. Закон до сегодняшнего дня не изменен, сам он - это уже стопор. А новый закон принимается уже 15 лет. Его разрабатывали лет 10. С мошенничеством и преступностью можно бороться только на основании закона», - подчеркнул президент похоронного союза.

По словам Кодыша, проблемы в этой сфере особенно стали заметны на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас ситуация много показала, какие проблемы появились в связи с эпидемией. Возникают проблемы между патологоанатомами и самой ритуальной сферой, где начинает работать эта отрасль, а медицина заканчивает. У нас все совмещается», - отметил он.

Кроме того, по мнению Кодыша, государство должно взять под контроль организации, которые оказывают услуги в ритуальной сфере.

«В интернете должен быть опубликован реестр организаций. Если они плохо выполняют свои функции, то из реестра их надо вычеркивать и убирать как недобросовестные организации. Также сейчас иногда получается так, что в городе, например, проживает 200 человек и есть 50-60 ритуальных организаций. Разве может быть между ними здоровая конкуренция? Сжигают, портят машины так, что они выходят из строя. Вы даже не представляете, какие есть жалобы в прокуратурах. Это нездоровая конкуренция», - рассказал Кодыш.

Летом 2020 года в ГБУ «Ритуал» уже заявили, что на российском рынке ритуальных услуг работает не менее 500 теневых агентов и сомнительных организаций. Мошенники покупают данные об умерших, навязывают дорогие услуги родственникам.

