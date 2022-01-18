Союз похоронных организаций призвал принять новый закон для борьбы с мошенниками
Бороться с мошенниками в области ритуальных услуг поможет обновленный закон и реестр похоронных организаций.
Принять новый закон в области похоронного дела, а также создать реестр организаций, работающих в этой сфере призвал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Надо принимать новый закон, в котором должно быть прописано, кто за что отвечает - государство, муниципалы, коммерческие структуры. Сейчас получается, что каждый регион, муниципальное образование саморегулируется самостоятельно. Были поручения президента, кто отвечает за организацию в похоронной области, но они не выполняются. В каждом субъекте федерации должны быть реестры организаций, которые находятся под контролем, которые работают согласно российского законодательства. Они должны быть доступны в интернете. Сейчас в эту отрасль пришли люди, которые просто хотят зарабатывать деньги, которые занимаются мошенничеством, продажей информации, завышают цены», - сказал эксперт.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратил внимание на мошеннические действия, которые допускаются в области погребения и похоронного дела. По его словам, федеральное законодательство и региональные правовые акты гарантируют гражданам получение целого ряда услуг и действий, связанных с погребением усопшего родственника, на безвозмездной основе. Однако в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных мошенниках — работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ — которые навязывают родственникам умерших продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище, другие незаконные поборы. В связи с этим Орлов предложил ввести отдельную статью в Уголовный кодекс - за мошенничество в сфере ритуальных услуг, сообщает RT.
Кодыш считает, что бороться с мошенничеством можно, прежде изменив устаревший федеральный закон «О погребении и похоронном деле».
«Здесь мошеннических действий полно, как и в любой отрасли. Особенно в такой, которая на сегодня не урегулирована ничем. Есть закон 1996 года, тогда мы даже не знали еще даже, в каком государстве живем, куда идем. Другое отношение к экономике было. Закон до сегодняшнего дня не изменен, сам он - это уже стопор. А новый закон принимается уже 15 лет. Его разрабатывали лет 10. С мошенничеством и преступностью можно бороться только на основании закона», - подчеркнул президент похоронного союза.
По словам Кодыша, проблемы в этой сфере особенно стали заметны на фоне пандемии коронавируса.
«Сейчас ситуация много показала, какие проблемы появились в связи с эпидемией. Возникают проблемы между патологоанатомами и самой ритуальной сферой, где начинает работать эта отрасль, а медицина заканчивает. У нас все совмещается», - отметил он.
Кроме того, по мнению Кодыша, государство должно взять под контроль организации, которые оказывают услуги в ритуальной сфере.
«В интернете должен быть опубликован реестр организаций. Если они плохо выполняют свои функции, то из реестра их надо вычеркивать и убирать как недобросовестные организации. Также сейчас иногда получается так, что в городе, например, проживает 200 человек и есть 50-60 ритуальных организаций. Разве может быть между ними здоровая конкуренция? Сжигают, портят машины так, что они выходят из строя. Вы даже не представляете, какие есть жалобы в прокуратурах. Это нездоровая конкуренция», - рассказал Кодыш.
Летом 2020 года в ГБУ «Ритуал» уже заявили, что на российском рынке ритуальных услуг работает не менее 500 теневых агентов и сомнительных организаций. Мошенники покупают данные об умерших, навязывают дорогие услуги родственникам.
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