Похоронщики возмутились полу-тайными захоронениями умерших от COVID-19

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России в беседе с НСН призвал ограничить число людей пришедших проститься с родственником, погибшим от коронавируса, а не полностью запрещать их присутствие. 

В Санкт-Петербурге тела умерших с диагнозом коронавирусной инфекции хоронят в закрытых гробах или кремируют. Причём, их не выдают для прощания родственникам, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по северной столице.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в эфире НСН возмутился таким решением, предложив, в качестве альтернативы, ограничить число людей, которые могут проститься с умершим родственником.

Ничего страшного. В РПЦ посоветовали россиянам отложить посещение кладбищ

«Конечно, родственники возмущаются новым запретам. Проститься всё равно кто-то обязан, вы же не знаете, кого положили в гроб, если его не открывают и не показывают. И здесь не должно быть никаких нарушений. Я думаю, ещё сегодня-завтра этот вопрос по Санкт-Петербургу будет решаться. Если, например, взрослые дети пришли хоронить отца, почему им нельзя открыть гроб и попрощаться? У нас же открывают парки, ярмарки и торговые центры. Другое дело, если бы внесли запрет, что нельзя приходить более чем 10-15 людям, тогда было бы понятно, а так – нет. Как проститься с человеком, если ты не знаешь, кого ты хоронишь? В морге открыто, а в зал прощаний прийти 10 людям запрещено. Это никуда не годится!» - заявил Павел Кодыш.

Ранее протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН призвал перенести поход на кладбище до лучших времен.

«Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - сказал Смирнов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКоронавирусПохороны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры