Похоронщики возмутились полу-тайными захоронениями умерших от COVID-19

«Конечно, родственники возмущаются новым запретам. Проститься всё равно кто-то обязан, вы же не знаете, кого положили в гроб, если его не открывают и не показывают. И здесь не должно быть никаких нарушений. Я думаю, ещё сегодня-завтра этот вопрос по Санкт-Петербургу будет решаться. Если, например, взрослые дети пришли хоронить отца, почему им нельзя открыть гроб и попрощаться? У нас же открывают парки, ярмарки и торговые центры. Другое дело, если бы внесли запрет, что нельзя приходить более чем 10-15 людям, тогда было бы понятно, а так – нет. Как проститься с человеком, если ты не знаешь, кого ты хоронишь? В морге открыто, а в зал прощаний прийти 10 людям запрещено. Это никуда не годится!» - заявил Павел Кодыш.

Ранее протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН призвал перенести поход на кладбище до лучших времен.

«Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - сказал Смирнов.

