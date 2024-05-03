Союз пенсионеров: К 2027 году средняя пенсия достигнет 25 тысяч рублей
3 мая 202412:57
В 2024 году средний размер пенсии составляет порядка 20 тысяч рублей при зарплате немного больше 80 тысяч рублей в месяц, заявил председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
«Важно, чтобы темпы роста пенсии опережали темпы роста инфляции. Если Минэкономразвития дал прогноз, что к 2027 году средняя заработная плата в России превысит 100 тысяч рублей, то пенсия в этот период может быть в районе 25–26 тысяч рублей соответственно», – отметил Рязанский в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, покупательская способность пенсии сохранится, если темпы роста пенсии будут опережать инфляцию.
Ранее экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru