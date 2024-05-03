Союз пенсионеров: К 2027 году средняя пенсия достигнет 25 тысяч рублей

В 2024 году средний размер пенсии составляет порядка 20 тысяч рублей при зарплате немного больше 80 тысяч рублей в месяц, заявил председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей
«Важно, чтобы темпы роста пенсии опережали темпы роста инфляции. Если Минэкономразвития дал прогноз, что к 2027 году средняя заработная плата в России превысит 100 тысяч рублей, то пенсия в этот период может быть в районе 25–26 тысяч рублей соответственно», – отметил Рязанский в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, покупательская способность пенсии сохранится, если темпы роста пенсии будут опережать инфляцию.

Ранее экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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