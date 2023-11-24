Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей
За последний год в России на 1,5% увеличился разрыв между средними пенсиями в разных регионах России, пишут «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда.
По данным издания, в настоящий момент он составляет 23 тысячи рублей. При этом средняя пенсия по стране сейчас составляет 21800 рублей. Самая большая на Чукотке – 39,9 тысяч рублей, а самая маленькая в Кабардино-Балкарии — 17 тысяч рублей.
Разрыв в сумме объясняется экономическим положением, складывающимся в конкретном регионе страны, а также прожиточным минимумом, который определен в данном субъекте федерации. Как правило, в тех регионах страны, где средняя заработная плата выше, там и пенсионные выплаты также более высокие.
Ранее Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru