Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей

За последний год в России на 1,5% увеличился разрыв между средними пенсиями в разных регионах России, пишут «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда.

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По данным издания, в настоящий момент он составляет 23 тысячи рублей. При этом средняя пенсия по стране сейчас составляет 21800 рублей. Самая большая на Чукотке – 39,9 тысяч рублей, а самая маленькая в Кабардино-Балкарии — 17 тысяч рублей.

Разрыв в сумме объясняется экономическим положением, складывающимся в конкретном регионе страны, а также прожиточным минимумом, который определен в данном субъекте федерации. Как правило, в тех регионах страны, где средняя заработная плата выше, там и пенсионные выплаты также более высокие.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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