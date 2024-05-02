Экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей

«50 тысяч рублей хватит для того, чтобы жить на минимальную сумму без дополнительных источников дохода и жить без унижения», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Лобода также добавил, что на данный момент наблюдается заметный прорыв в целевой поддержке групп неработающих граждан. При этом экономист предположил, что переоценку существующих выплат и реальных доходов следует проводить только после стабилизации курса национальной валюты.

По данным Минтруда, средний размер пенсии по старости в России в 2024 году составляет 23,4 тысячи рублей.

