Экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей
Минимальная сумма пенсии в России должна составлять не меньше 50 тысяч рублей. Подобную позицию на основе анализа расходов неработающих граждан представил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«50 тысяч рублей хватит для того, чтобы жить на минимальную сумму без дополнительных источников дохода и жить без унижения», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Лобода также добавил, что на данный момент наблюдается заметный прорыв в целевой поддержке групп неработающих граждан. При этом экономист предположил, что переоценку существующих выплат и реальных доходов следует проводить только после стабилизации курса национальной валюты.
По данным Минтруда, средний размер пенсии по старости в России в 2024 году составляет 23,4 тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru