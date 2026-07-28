Банки не смогут без одобрения самого клиента анализировать файлы на его телефоне, это будет возможно только после предоставления банковскому приложению соответствующего доступа. Об этом НСН рассказал специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

С марта 2027 года банк сможет заблокировать перевод, если обнаружит на телефоне клиента вирус. При этом что именно считать вирусом, каждый банк будет определять сам — единого определения в новом антифрод-законе нет, передает Telegram-канал «База». Вакулин раскрыл, каким образом банк будет получать такую информацию.

«Безопасность андроидов и айфонов никто не отменял, поэтому разрешение потребуется в любом случае. То есть банковские приложения будут запрашивать доступ ко всем файлам. Далее, как я понимаю, уже идет проверка всех файлов по базе о сигнатуре. Предоставление доступа к файлам — это уже ваша ответственность. Банки или любые другие приложения не смогут анализировать файлы без вашего разрешения. В случае отказа у вас не заблокируют счета, не украдут деньги — просто банк не сможет проанализировать все файлы, которые у вас хранятся на телефоне», — рассказал он.