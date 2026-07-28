«Затронет и VPN»: Как банки будут искать вирусы на смартфонах россиян
Сергей Вакулин заявил НСН, что есть дать банковскому приложению доступ к отслеживанию на телефоне вредоносных программ, это никак не снизит количество мошенников.
Банки не смогут без одобрения самого клиента анализировать файлы на его телефоне, это будет возможно только после предоставления банковскому приложению соответствующего доступа. Об этом НСН рассказал специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
С марта 2027 года банк сможет заблокировать перевод, если обнаружит на телефоне клиента вирус. При этом что именно считать вирусом, каждый банк будет определять сам — единого определения в новом антифрод-законе нет, передает Telegram-канал «База». Вакулин раскрыл, каким образом банк будет получать такую информацию.
«Безопасность андроидов и айфонов никто не отменял, поэтому разрешение потребуется в любом случае. То есть банковские приложения будут запрашивать доступ ко всем файлам. Далее, как я понимаю, уже идет проверка всех файлов по базе о сигнатуре. Предоставление доступа к файлам — это уже ваша ответственность. Банки или любые другие приложения не смогут анализировать файлы без вашего разрешения. В случае отказа у вас не заблокируют счета, не украдут деньги — просто банк не сможет проанализировать все файлы, которые у вас хранятся на телефоне», — рассказал он.
При этом он не исключил, что вирусами могут посчитать и сервисы VPN.
«Сигнатура обновляется, туда могут попасть и VPN, и те же самые прокси, абсолютно все, что считает сигнатура, основываясь на тех же самых антивирусах. Число мошенничеств это снижает, но абсолютно не помогает бороться с мошенниками, потому что мошенники всегда придумывают новые обходные пути», — подытожил он.
Ранее Вакулин раскрыл НСН, что компаниям из сферы игровой индустрии сложно бороться с мошенниками, так как те находят пути обхода ограничений, и только цифровая грамотность убережет детей от кражи персональных и банковских данных.
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