«Армию не спасут»: Мобилизация адвокатов затянет судебные процессы
В России острая нехватка адвокатов – их мобилизация армию не спасет, а только оголит судопроизводство, сказала НСН доктор юридических наук Людмила Айвар.
Почетный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что мобилизация адвокатов затянет судебные процессы, а потому профессиональное сообщество намерено обратиться к министру обороны с предложением дать защитникам бронь.
Ранее Минюст разъяснил, что адвокаты подлежат мобилизации на общих основаниях, а в случае его отправки в зону СВО нужно будет приостановить адвокатский статус. Всего в России 78 тысяч адвокатов. Айвар убеждена, что адвокатам нужно дать бронь, чтобы не нарушать права россиян на защиту.
«Наше адвокатское руководство обратилось не по адресу. Ни Минюст, ни мэр Москвы, куда обратилась столичная адвокатская палата, не обладают специальными полномочиями по предоставлению брони адвокатам. Вопрос очень важный. Адвокат – неотъемлемая часть судопроизводства. Наравне с прокурорами, судьями, следователями, дознавателями работают в системе регламентации и исполнения законодательства России. Судьи и прокуроры у нас под бронью, а адвокаты нет, хотя у нас в стране их очень мало. Мы не Америка, где на одного человека по 10 адвокатов. У нас на 10 тысяч населения 1 адвокат. В Москве всего 10 тысяч адвокатов, и они не спасут русскую армию», - сказала Айвар.
Собеседница НСН считает, что профессиональное сообщество должно обратиться к министру обороны Сергею Шойгу для решения вопроса.
«Надо обращаться к министру обороны. Иначе будет оголено наше судопроизводство и нарушатся права граждан на защиту. Судьи и прокуроры, конечно, скептически относятся: есть один адвокат, ну придет другой, изучит материалы дела, выступит в процессе. Но ведь на это нужно время, а человек сидит. Говорят, назначим бесплатного адвоката, а если человек не хочет и доверяет другому? Это его право! Если адвокат не умер, клиент не отказался от его услуг, то оснований для замены защитника нет», - отметила Айвар.
Она также добавила, что судебные процессы могут затянуться, если россияне решат дожидаться возвращения мобилизованных защитников.
«Клиент может сказать, что хочет дождаться его возвращения. Но, сроки возвращения неизвестны, вернется или нет, тоже. Поэтому вопрос нужно решать», - резюмировала Айвар.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на фоне частичной мобилизации часть людей уволилась, а часть уехала. При этом в любой организации есть люди, без которых бизнес развалится.
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