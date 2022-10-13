«Армию не спасут»: Мобилизация адвокатов затянет судебные процессы

Собеседница НСН считает, что профессиональное сообщество должно обратиться к министру обороны Сергею Шойгу для решения вопроса.

«Надо обращаться к министру обороны. Иначе будет оголено наше судопроизводство и нарушатся права граждан на защиту. Судьи и прокуроры, конечно, скептически относятся: есть один адвокат, ну придет другой, изучит материалы дела, выступит в процессе. Но ведь на это нужно время, а человек сидит. Говорят, назначим бесплатного адвоката, а если человек не хочет и доверяет другому? Это его право! Если адвокат не умер, клиент не отказался от его услуг, то оснований для замены защитника нет», - отметила Айвар.

Она также добавила, что судебные процессы могут затянуться, если россияне решат дожидаться возвращения мобилизованных защитников.

﻿ «Клиент может сказать, что хочет дождаться его возвращения. Но, сроки возвращения неизвестны, вернется или нет, тоже. Поэтому вопрос нужно решать», - резюмировала Айвар.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на фоне частичной мобилизации часть людей уволилась, а часть уехала. При этом в любой организации есть люди, без которых бизнес развалится.

