Соцвыплаты ветеранам войны повысят в России с 1 февраля

На заседании оргкомитета «Наша Победа» она отметила, что все необходимые средства заложены в федеральном бюджете в полном объёме.

«Кроме того, ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, её размер ежегодно индексируется... 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год», - сказала Баталина.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поздравил ветерана Ибрагима-Паша Садыкова со столетием и сообщил, что сенатор Сулейман Керимов подарил ему и его семье 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

