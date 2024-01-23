Соцвыплаты ветеранам войны повысят в России с 1 февраля
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что с 1 февраля на 7,4% увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
На заседании оргкомитета «Наша Победа» она отметила, что все необходимые средства заложены в федеральном бюджете в полном объёме.
«Кроме того, ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, её размер ежегодно индексируется... 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год», - сказала Баталина.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поздравил ветерана Ибрагима-Паша Садыкова со столетием и сообщил, что сенатор Сулейман Керимов подарил ему и его семье 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru