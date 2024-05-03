Минэнерго США: Для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года

Соединенным Штатам потребуется три-четыре года для того, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана. Такое заявление сделала помощник главы Министерства энергетики США Кэтрин Хафф, слова которой приводит Reuters.

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Она подчеркнула, что у США есть ряд партнеров и союзников, которые при необходимости окажут помощь в вопросе снижения зависимости от импорта обогащенного урана из РФ. К числу таких партнеров она отнесла Францию, Японию и Канаду.

Кроме того, указала Хафф, запрет на поставки этого вида топлива из России позволит американским властям разблокировать 2,7 млрд долларов для создания необходимой инфраструктуры.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что Канада не сможет заместить российский газ поставками зеленого водорода. По его словам, почти все проекты по его поставке не доходят до реализации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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