Минэнерго США: Для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года
Соединенным Штатам потребуется три-четыре года для того, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана. Такое заявление сделала помощник главы Министерства энергетики США Кэтрин Хафф, слова которой приводит Reuters.
Она подчеркнула, что у США есть ряд партнеров и союзников, которые при необходимости окажут помощь в вопросе снижения зависимости от импорта обогащенного урана из РФ. К числу таких партнеров она отнесла Францию, Японию и Канаду.
Кроме того, указала Хафф, запрет на поставки этого вида топлива из России позволит американским властям разблокировать 2,7 млрд долларов для создания необходимой инфраструктуры.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что Канада не сможет заместить российский газ поставками зеленого водорода. По его словам, почти все проекты по его поставке не доходят до реализации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru