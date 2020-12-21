Соцсети обяжут находить и блокировать незаконный контент

В Госдуму внесена поправка об обязанности соцсетей выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о регулировании социальных сетей. Его разработчики - депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В работе «ВКонтакте» зафиксирован значительный сбой

В новой поправке речь идет в частности о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, информации о способах изготовления наркотиков, способах совершения самоубийства или призывах к нему, а также рекламе интернет-казино.

Соцсети также могут обязать выявлять информацию с призывами к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях.

Ранее «Газета.ру» выяснила, почему люди проводят слишком много времени в соцсетях, и что делает их зависимыми от смартфона.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектСоцсети
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