Соцсети обяжут находить и блокировать незаконный контент
В Госдуму внесена поправка об обязанности соцсетей выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.
Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о регулировании социальных сетей. Его разработчики - депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.
В новой поправке речь идет в частности о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, информации о способах изготовления наркотиков, способах совершения самоубийства или призывах к нему, а также рекламе интернет-казино.
Соцсети также могут обязать выявлять информацию с призывами к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях.
Ранее «Газета.ру» выяснила, почему люди проводят слишком много времени в соцсетях, и что делает их зависимыми от смартфона.
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