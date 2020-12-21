Соцсети обяжут находить и блокировать незаконный контент

В новой поправке речь идет в частности о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, информации о способах изготовления наркотиков, способах совершения самоубийства или призывах к нему, а также рекламе интернет-казино.

Соцсети также могут обязать выявлять информацию с призывами к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях.

Ранее «Газета.ру» выяснила, почему люди проводят слишком много времени в соцсетях, и что делает их зависимыми от смартфона.

