В работе «ВКонтакте» зафиксирован значительный сбой

Известно, что жалобы начались с 14:08 (мск) и их число растет. Чаще всего пользователи отмечают проблемы со входом в аккаунт, невозможность загрузки страницы и использование мессенджера.

Напомним, «ВКонтакте» 15 декабря изменила фон шапки сайта с голубого на белый, изменила вид иконок и логотип.

