В работе «ВКонтакте» зафиксирован значительный сбой

Пользователи жалуются на сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Downdetector.

Соцсеть «ВКонтакте» попала в «пиратский список» сайтов Еврокомиссии

Известно, что жалобы начались с 14:08 (мск) и их число растет. Чаще всего пользователи отмечают проблемы со входом в аккаунт, невозможность загрузки страницы и использование мессенджера.

Напомним, «ВКонтакте» 15 декабря изменила фон шапки сайта с голубого на белый, изменила вид иконок и логотип.

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ФОТО: Пресс-служба "ВКонтакте"
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