В работе «ВКонтакте» зафиксирован значительный сбой
19 декабря 202016:01
Пользователи жалуются на сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Downdetector.
Известно, что жалобы начались с 14:08 (мск) и их число растет. Чаще всего пользователи отмечают проблемы со входом в аккаунт, невозможность загрузки страницы и использование мессенджера.
Напомним, «ВКонтакте» 15 декабря изменила фон шапки сайта с голубого на белый, изменила вид иконок и логотип.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru