Соцсеть «ВКонтакте» объяснила ограничения в сообществе группы «Тату»

При попытке зайти на страницу коллектива появляется уведомление о том, что паблик недоступен для просмотра из-за «недопустимых материалов».

Чуть позднее "Вонтакте" разъяснила "Радиоточке НСН" ситуацию с пабликом.



"ВКонтакте не получала распоряжения о блокировке сообщества. Администраторы страницы самостоятельно изменили возрастные ограничения паблика, поэтому на некоторых платформах он может быть доступен только подписчикам", - уточнили в пресс-службе соцсети.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.