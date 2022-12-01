Соцсеть «ВКонтакте» объяснила ограничения в сообществе группы «Тату»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество группы «Тату».

Без песен про геев: Как закон о запрете пропаганды ЛГБТ затронет музыкальную сферу

При попытке зайти на страницу коллектива появляется уведомление о том, что паблик недоступен для просмотра из-за «недопустимых материалов».

Чуть позднее "Вонтакте" разъяснила "Радиоточке НСН" ситуацию с пабликом.

"ВКонтакте не получала распоряжения о блокировке сообщества. Администраторы страницы самостоятельно изменили возрастные ограничения паблика, поэтому на некоторых платформах он может быть доступен только подписчикам", - уточнили в пресс-службе соцсети.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛГБТБлокировкаСоцсетьВконтактеМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры