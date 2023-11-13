Пользователи Промсвязьбанка заявили о сбое в работе мобильного приложения

По данным площадки на 14:51 было зафиксировано более тысячи жалоб, большая часть поступила из Москвы.

Также на невозможность зайти в приложение или личный кабинет пожаловались клиенты ПСБ из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда, Новосибирска, Краснодара, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов.

Кроме того, жалобы поступили от пользователей из Литвы.

Ранее клиенты «Сбербанка» заявили, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

