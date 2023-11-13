Пользователи Промсвязьбанка заявили о сбое в работе мобильного приложения
Российские клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) массово пожаловались на сбои в работе приложения и сайта кредитной организации, сообщает портал Downradar.
По данным площадки на 14:51 было зафиксировано более тысячи жалоб, большая часть поступила из Москвы.
Также на невозможность зайти в приложение или личный кабинет пожаловались клиенты ПСБ из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда, Новосибирска, Краснодара, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов.
Кроме того, жалобы поступили от пользователей из Литвы.
Ранее клиенты «Сбербанка» заявили, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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