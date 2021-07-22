Суд снова оштрафовал Twitter за запрещённый в РФ контент

Мировой суд Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый российским законодательством контент, сообщает ТАСС.

На этот раз мировой судья судебного участка номер 422 Таганского района Москвы признал соцсеть виновной в совершении двух административных правонарушений и назначил ей штрафы на общую сумму 5,5 миллиона рублей.

Таким образом, за неудаление запрещённого контента Twitter оштрафовали в России уже на 33,4 миллиона рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы выписал новые штрафы Facebook и Telegram, сообщает РЕН ТВ. За запрещённый контент соцсеть и мессенджер оштрафовали на 6 миллионов рублей и 11 миллионов рублей,





соответственно.

