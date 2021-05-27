Суд оштрафовал Twitter на 7 млн рублей за запрещенный контент

Компании Twitter в очередной раз выписали крупный штраф за отказ удалить запрещенный контент, сообщает ТАСС.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал соцсеть виновной в двух административных правонарушениях. По одному из протоколов размер штрафа составил три миллиона рублей, а по второму - четыре миллиона рублей.

Ранее Twitter уже наказывали за отказ удалить запрещённую информацию. В начале апреля соцсети выписали три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей. Позже в 422-й мировой судебный участок Москвы поступили ещё шесть протоколов, по каждому из которых Twitter грозит штраф до четырёх миллионов рублей, сообщает журнал «Профиль».

